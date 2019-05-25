Ранняя клубника: полезна и безопасна? Устроили проверку на нитраты

За ответами корреспонденты агентства «Минск-Новости» отправились в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы № 4 Комаровского рынка.





…На прилавках главного рынка столицы спелой ягоды вдоволь. Греческая по количеству пока лидирует. Кстати, разница между импортной и отечественной клубникой ощущается невооруженным… носом. Привозная хоть и крупнее белорусской, но в аромате однозначно уступает.





Ранняя продукция, особенно если речь идет о фруктах и ягодах, сезон которых еще не наступил, всегда потенциально опасна и нуждается в более тщательной проверке. Специалисты отмечают: даже удобрения, которые добавляют в почву для быстрого роста и созревания, могут повлиять на качество продукции, в том числе серьезно повысить уровень содержания нитратов.





— Овощи, фрукты, ягоды, мясо, рыба — вся продукция, перед тем как попасть на прилавок Комаровки, проходит строгий контроль качества, — подчеркивает заведующая лабораторией Екатерина Дубиковская.









Сперва проверяют на содержание нитратов.





Каждый продавец обязан предоставить на досмотр всю партию клубники. Специалисты просматривают каждый ящик и определяют однородность продукции. Затем берут образцы для исследований. Средний вес пробы — 1-1,5 кг (от партии весом 50 кг).





Ягоду моют, сушат, чистят от плодоножек, измельчают миксером. Ах, какой аромат плывет! Словами передать сложно. Ветврач Ирина Сафронова отмеряет ровно по 10 г ягодной массы в два стеклянных стаканчика, добавляет в каждый по 50 мл 1 %-го раствора алюмокалиевых квасцов и отправляет в специальную мешалку на три минуты. Следом идет экотест: в клубнично-квасцовый раствор специалист погружает электроды. Начинает измерения. Спустя несколько минут на маленьком дисплее появляется цифра 149. Это еще не всё. После ряда манипуляций и необходимых вычетов итоговый результат составляет около 140 мг/кг.





Интересный момент: нормы содержания нитратов конкретно на клубнику не установлены.





— В ранней клубнике этот показатель всегда будет выше, чем в сезонной ягоде, — отмечает Ирина Сафронова.





А вот на радиологию норма фиксированная. Для садовой ягоды, в списке которой значится и клубника, — 70 Бк/кг. Заведующая лабораторией Екатерина Дубиковская отмечает, что не помнит случаев, когда уровень радиоактивных веществ в клубнике превышал норму. А вот лесные грибы и ягоды иногда фонят. В прошлом году было зарегистрировано три случая превышения нормы радионуклидов в лесных ягодах и семь — в грибах. Такую партию отправляют на утилизацию.





Исследование выполняют с помощью радиóметра, в который помещают литровый сосуд Маринелли, наполненный клубничной массой. Ветврач выставляет на приборе данные: вес клубники и время — 10 минут. Ждем. По результатам выходит 10 Бк/кг. Можно сказать, идеально чистая ягода.





Данные записывают в журнал и ставят там печать «Допущено». Продавцу выдают специальный талон, который действителен до 19:00 текущего дня. Собственно, до окончания работы Комаровского рынка. Если продавец не реализовал всю партию товара и она хранится на рынке (с соблюдением правил хранения), срок действия талона может быть продлен. Но каждую новую партию клубники ждет медосмотр.





Любой покупатель может попросить у продавца этот талон и удостовериться: продукция безопасная. Из личных наблюдений отмечу редкость таких ситуаций. Комаровка давно и прочно ассоциируется со знаком качества. Покупатели доверяют и не перепроверяют.





— А если я купила клубнику с рук, например у выхода из метро, и хочу удостовериться, безопасно ли ее есть…





— Покупатель может обратиться в лабораторию, стоимость проверки составит 8 рублей 30 копеек, при этом нужно предоставить не менее килограмма ягод, — отвечает Е. Дубиковская. — Но мы постоянно предупреждаем горожан, что приобретать продукты питания на стихийных рынках небезопасно. Неизвестно, где и в каких условиях выращивались такие овощи, фрукты и ягоды. Сэкономив условные рубль-два, впоследствии можно гораздо больше потратить на лечение.











