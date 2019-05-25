Как метеозависимым и гипертоникам пережить резкую смену погоды

Стало прохладнее, а где-то пройдут дожди и прогремят грозы. Как пережить резкую смену погоды гипертоникам, рассказала профессор кафедры кардиологии и ревматологии БелМАПО, доктор медицинских наук Тамара Тябут.





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





По словам профессора, 60% людей — метеозависимы. И чем старше человек, тем больше шансов стать метеопатом. Так называют людей, чье состояние зависит от смены погоды.





— Доказано, что смена атмосферного давления может влиять на настроение, самочувствие, уровень артериального давления, приводить к учащению срывов сердечного ритма. Поэтому не зря по радио и телевидению для метеозависимых людей уже с утра передают информацию о состоянии геомагнитного фона: стабильный или возмущенный, — объясняет Тамара Тябут.





Специалист обращает внимание, что метеозависимые люди по-разному и в разные сроки реагируют на изменения погоды. Кто-то чувствует проблемы со здоровьем в тот день, когда она меняется, кто-то — за день или два до того, как все произойдет, кто-то позже. При этом у метеозависимых гипертоников давление может в дни смены погоды или повышаться, или понижаться. Таким людям можно купить барометр, который измеряет атмосферное давление, и по нему смотреть, есть ли какие-то колебания.









— Если из-за смены погоды давление становится нестабильным и повышается, накануне или в тот же день нужно увеличить на четверть или половинку дозу антигипертензивных препаратов. Этого будет достаточно, чтобы удержать показатели давления. Тем, у кого оно падает, дозу лекарства нужно уменьшить.





Также можно заранее проконсультироваться с врачом и, если нужно, принять препараты, которые нормализуют функцию вегетативной нервной системы и уменьшают проявления метеозависимости. Обычно их принимают недолго: если человек чувствует смену погоды за день, то начинают в этот день и заканчивают в день после стабилизации атмосферных возмущений, пишет tut.by

— В эти дни нужно по возможности уменьшить нагрузку, не планировать важные совещания и много работы, уменьшить количество возможных стрессов, пожилым людям лучше всего провести их с родными и близкими в хорошей теплой семейной обстановке. Также можно сходить в театр или на концерт, то есть переключить свои интересы от соматических (телесных. — Прим. TUT.BY) проблем на нечто духовное, — объясняет Тамара Тябут.



