Что с погодой? На севере России свирепствует зима





В Воркуте бушевала метель, порывы ветра достигали 22 м/с. Из-за тяжелых погодных условий была закрыта кольцевая дорога, открыты пункты временного размещения населения. Власти были вынуждены отменить занятия во всех 18 школах города, где последние звонки прошли накануне.









Однако это не повлияло на проведение основного государственного экзамена для выпускников девятых классов, рассказал агентству ТАСС руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев.





Днем 25 мая в Воркуте ожидается снег, мокрый снег, метель, видимость 1-2 км, временами 200-700 м, ветер порывами до 25 м/с, предупредил на своей странице в соцсети Игорь Гурьев.





В Ямало-Ненецком автономном округе сильный снегопад начался вечером 23 мая. За ночь в городах Салехард и Лабытнанги значительно увеличился снежный покров - выпала двухмесячная норма осадков, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. Из-за снегопада аэропорт Салехарда в пятницу временно прекращал принимать и отправлять самолеты. Была приостановлена работа паромной переправы между городами. Кроме того, возникли проблемы с движением автомобильного транспорта.





Несмотря на ухудшение погодных условий, все службы и предприятия Салехарда работают в штатном режиме. Перебоев с подачей тепла и электроэнергии в городе не зафиксировано. В расчистке от снега были задействованы 50 единиц спецтехники и 25 дорожных работников, которые убирали пешеходные зоны и остановочные комплексы, информирует официальный сайт Салехарда.





Также отмечается, что метель, сугробы и сильный ветер не помешали всем заявленным участникам государственной итоговой аттестации явиться на первый экзамен (по английскому языку, письменная часть) вовремя. Он проходил у выпускников 9 классов школ города.





Ненастная погода в округе сохранится и 25 мая: во всех районах ЯНАО местами ожидается ветер порывами 22-27 м/с, сильные осадки, метель, гололедные явления, предупреждает администрация Лабытнанги.





А днем ранее зима напомнила о себе на севере Красноярского края. Но суровые погодные условия не испортили последний звонок школьникам в Норильске, отмечает Stormnews.



