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В Крыму сгорел дельфинарий

В Севастополе загорелась крыша дельфинария «Страна Дельфиния», передает «Говорит Москва» в субботу, 25 мая. Огонь уничтожил один павильон и находившиеся рядом торговые ларьки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю

В Севастополе загорелась крыша дельфинария «Страна Дельфиния», передает «Говорит Москва» в субботу, 25 мая. Огонь уничтожил один павильон и находившиеся рядом торговые ларьки.

Люди и животные не пострадали, однако прибывшим на место пожарным пришлось эвакуировать двух дельфинов в более безопасный бассейн, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МЧС.

«Было установлено, что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Пожарные незамедлительно приступили к тушению пожара, защите смежных помещений и эвакуации материальных ценностей», — отметил собеседник агентства.

Причина пожара пока не установлена.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 8:00 по московскому времени. Для тушения дельфинария привлекли 23 пожарных и девять единиц техники. Площадь возгорания составила 110 квадратных метров.


11:48 25/05/2019
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