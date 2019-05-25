Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции установлены обстоятельства произошедшего. Незадолго до случившегося 18-летний студент и 21-летний минчанин договорились встретиться в 18 часов 12 ноября около учебного заведения, расположенного по улице Уборевича в Минске, для выяснения отношений, пишет НН.





Встретившись в условленном месте, молодые люди начали беседу, а друзья, которые пришли вместе с ними, остались стоять в стороне. Спустя некоторое время студент, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил ножевое ранение минчанину, после чего между ними завязалась потасовка, к которой присоединились несколько молодых людей.





Конфликт длился не более тридцати секунд, после которых студенты-иностранцы скрылись с места происшествия, оставив парня лежать на земле. Друзья отвезли раненого молодого человека в больницу, где он скончался.





В тот же вечер сотрудниками милиции подозреваемый был задержан.









Согласно заключению эксперта смерть минчанина наступила от ножевого ранения в область живота, вследствие которого была повреждена аорта, сопровождавшегося наружным и внутренним кровотечением.





В ходе проведения экспертных исследований у погибшего обнаружены телесные повреждения в области лица и обеих кистей, которые согласно заключению эксперта имеют признаки повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, и не состоящие в причинной связи с наступившей смертью.





Следователями допрошены более 50 свидетелей, знакомые обвиняемого и погибшего, проведена проверка показаний на месте, проведено более десяти очных ставок.





К материалам уголовного дела приобщены материалы, характеризующие личность обвиняемого, записи камер видеонаблюдения, заключения более 50 экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ, в том числе судебно-генетические, судебные компьютерно-технические, судебно-медицинские химические, стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертизы.





Изучена и приобщена переписка в социальных сетях между обвиняемым и погибшим, свидетельствующая о длительном конфликте между ними на почве личных неприязненных отношений.





Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ходе расследования от дачи показаний он отказался, вину не признал. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.









Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. В отношении студентов-иностранцев, находившихся на месте совершения противоправных действий, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.







