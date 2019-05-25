Боливар не выдержит: "Везти семерых - это перебор"





Увидев это, очевидец решил вмешаться: "Если вы сядете, вы не доедете, я позвоню в ГАИ". - "Да прекращай!" - говорит водитель такси. - "Я серьезно говорю, видео предоставлю!" - не отступался очевидец.





Конечно, сорванная поездка не обрадовала несостоявшихся пассажиров, одна женщина решила высказать очевидцу все, что она о нем думает.





К слову, а как бы поступили вы, увидев, что в такси садятся 7 человек?





Наш читатель прислал видео на редакционный Viber 8 029 689 88 93. "Водитель Яндекс.Такси решил, что он маршрутчик. А пассажиры адекватные, как потом выяснилось. Семь человек нельзя везти в легковушке. Когда такие водители везут больше положенного, нормальные таксисты потом становятся плохими людьми, так как отказывают в перевозке людей больше числа посадочных мест. Нормальный таксист предложит перезаказать бус или вызвать еще одну машину, а не поставит под угрозу жизни пассажиров", - отметил он.



