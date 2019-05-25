Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Наводнения в Украине: штаб ГСЧС собирается на экстренное заседание

Межведомственный оперативный штаб соберется по ситуации с подтоплением в западных областях Украины. В ГСЧС состоится заседание межведомственного оперативного штаба по ситуации с подтоплением в западных областях Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: dsns.gov.ua
Сегодня из-за наводнения на западе Украины собирается штаб ГСЧС

"25 мая в 11:00 в ГСЧС под председательством Вице-премьер-министра-министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко состоится заседание межведомственного оперативного штаба по ситуации с подтоплением в западных областях Украины", - указано в сообщении пресс-службы.

Предворительно, в заседании примут участие руководство ГСЧС, представители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, председатели региональных комиссий по ТЭБ и ЧС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. 

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека, пишет korrespondent.net



09:23 25/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Oops! Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число подписей всего за сутки, а ведь только выбрали
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
Первый провал: Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё