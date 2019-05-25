Задержание «цыганского барона» в Могилеве: неудобные вопросы

В среду, 22 мая, милиция в могилевском микрорайоне Чапаевка задержала 48-летнего цыгана по имени Роман. Сотрудники МВД подозревают его в распространении наркотиков, а также управлением транспортным средством без права на это.





Само задержание было заснято оперативниками и выложено на официальный Youtube-канал Министерства внутренних дел. В своем пресс-релизе ведомство не стесняется утверждать, что Роман – законченный наркоделец.





В частности, говорится, что сам он нигде официально не работает, при этом у него дорогостоящий дом, а источником дохода является сбыт наркотиков, вымогательство и мошенничество в России, а также легализация «криминальных автомобилей».





МВД утверждает, что в течении дня Роман сбыл несколько доз наркотиков, а во время задержания успел проглотить пакетик с неустановленным веществом. Как предполагает милиция, там тоже были наркотики.





Важный факт, на который нужно обратить внимание – пресс-служба МВД назвала Романа «цыганским бароном».





ЗАЧЕМ МИЛИЦИЯ СХВАТИЛА РОМАНА?





Задержание Романа – это очевидный и скучный шаг. Более того, весьма вероятно, что он будет не единственным, кого милиция задержит по подозрению в уголовном деле. Массовые задержания цыган надо как-то оправдать – или же признать свою неправоту и извиниться.





Извинений от милиции не будет. 23 мая, сам министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что никто перед рома прощения просить не собирается – потому что не за что. Он назвал задержания «следственной необходимостью».





Значит, извиняющаяся милицейская ладошка немедленно превращается в кулак.





Верят ли народные массы в то, что цыгане поголовно продают наркотики?





Пожалуй, да.





Поверят ли народные массы в то, что на наркотический след милиция могла напасть как раз во время незатейливой зачистки?





Пожалуй, да.





То есть что нужно сделать? Правильно, доказать, что массовые задержания – это не только не ужасно, но ещё и полезно! Ведомство использует укоренившийся стереотип в свою пользу и демонстрирует: вот, смотрите, не зря мы их тогда, сволочей, брали.





И, что важно, многие это действительно съедят.





ТАК ЧТО, РОМАН НЕ ВИНОВАТ?





Без понятия. Мы не собираемся утверждать, что кто-то бел и пушист. Вполне вероятно, что сотрудники милиции действительно хорошо выполнили свою работу. И, более того, вполне вероятно, что на след наркосбытчика они действительно напали именно после антицыганской ночи с 16 на 17 мая.





Но есть кое-какие факты, которые нельзя игнорировать.





ПОЧЕМУ РОМАНА НАЗВАЛИ ЦЫГАНСКИМ БАРОНОМ?





И в данном контексте это очень важно. В первую очередь потому, что если бы ОМОН схватил обычного цыганёнка 18 лет, который толкает метадон на улицах Могилева, эффект был бы не так.





А вот цыганский барон – это авторитет и власть. Тут легко можно заняться мыслительной эквилибристикой и прийти к выводу, что раз уж цыганский барон занимается сбытом дури, то обычные рома и подавно.





Проблема только в том, что Роман – не цыганский барон Чапаевки. Более того, насколько мы знаем, в Чапаевке на данный момент нет цыганского барона вообще. Подозреваемый в сбыте наркотиков, по нашим данным, сын барона, который пользуется уважением других, но не более.





Милиция, которая периодически шерстит цыганские районы, отлично знает об этом. Но все же использовала конкретную формулировку в отношении Романа, чтобы максимально возвысить статус своей добычи.





ОТКУДА ПРИШЛА ИНФОРМАЦИЯ О ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯХ?





В пресс-релизе МВД стоит обратить внимание на эти слова неназванного представителя ГУБОПиК по Могилевской области:





«Накануне нам поступили сведения о причастности подозреваемого к систематическому сбыту метадона, других наркотических средств и психотропных веществ».





Первый вопрос: накануне – это когда? Вчера? Позавчера? До смерти Евгения Потаповича? До массовых задержаний? Размытая формулировка позволяет слегка укрыться от обвинений в предвзятом отношении к цыгану.





А ведь если «сведения» о наркосбытчике Романе поступили после того, как цыгане составили обращение к помощнику президента Румасу с жалобой на жесткие действия милиции, то картинка становится забавнее.





Второй вопрос: от кого пришли эти «сведения»? Как правило, под этим словом подразумевают, что кто-то пришел и написал на Романа заявление.





В противном случае, сотрудники МВД не упустили бы возможность указать, что задержание «цыганского наркобарона» – это результат спланированной и грамотной операции. После этого ведь и звездочки на погоны можно получить.





Много ли вы знаете случаев, когда кто-то с улицы приходит и пишет заявление на наркоторговцев? Особенно цыган, которые живут очень закрыто? Или же это кто-то из цыган сдал своего же? Выглядит странно.





Есть ещё вариант, что оперативники узнали о возможной преступной деятельности Романа случайно. Но это вряд ли. И вот почему.





ПОЧЕМУ НЕ ЗАДЕРЖАЛИ РАНЬШЕ?





Смотрите, какая интересная штука – «сведения о цыганском наркобароне» поступили «накануне». Но в релизе МВД содержится любопытная фраза: «Его основным источником дохода является сбыт наркотиков, легализация криминальных автомобилей, вымогательство и мошенничество, совершаемые в России».





Если с наркотиками все понятно – задержали по горячим следам, то откуда такая хорошая осведомленность про вымогательство и мошенничество в России? Легализацию криминальных автомобилей?





Чтобы утверждать о таком впечатляющем перечне преступлений, нужна активная разработка, которую за день, неделю и даже месяц не проведешь.





Это значит, что либо про Романа просто врут, либо о его возможной деятельности знали задолго до антицыганской ночи.





Логичный вопрос: почему же не взяли тогда раньше? Шифрующихся подростков с закладками в кармане вы находите на раз-два, а значимую фигуру криминального мира, воротящую делами в РФ, не видели в километре от Института МВД?





Кроме того, утверждается, что у задержанного есть дорогостоящее жилье и автомобиль, но при этом он нигде не работал. Учитывая периодические бодрящие рейды милиции по цыганским микрорайонам, сложно поверить, что сотрудники ОВД не заметили особняк с неработающим местным жителем внутри.





Тут возможны только три варианта: либо силовики врут, либо они тупые в край, либо они очень умные и все знали давно.





Последний вариант наиболее реальный.





Почему же тогда не отреагировали раньше? Мысль продолжать не будем, уж слишком она очевидна.





А ЧТО С СУДИМОСТЯМИ РОМАНА?





За стереотипом про цыгана-наркобарыгу легко пропустить один интересный момент. МВД утверждает, что Роман ранее был судим – за угрозы убийством, нанесение тяжких телесных повреждений и порчу имущества. Обратите внимание, что про наркотики тут нет и речи.





Это важно?





И нет, и да. Легко представить, что человек, который уже преступал закон, мог повестись на легкие деньги от продажи наркотиков.





В то же время любопытно, что у него нет судимостей за хранение и сбыт веществ. Решиться зарабатывать кэш от продажи условного метадона Роман мог ведь и раньше.





И если в отношении него уже заводились уголовные дела и были судимости, то милиция, согласно своим же стереотипам, как минимум должна была проверять цыгана на связь с наркотическим бизнесом.





Так что или не проверяла, или не находила.





Ещё странно в пресс-релизе выглядят слова о том, что Роман лично продал несколько доз за день.





Мужчина настолько глуп, что спустя несколько дней после массовых задержаний решился на продажу наркотиков? При этом не просил никого помочь, а лично передавал отраву в руки покупателям? При этом являясь не последним человеком в Чапаевке?





Внятного ответа пока нет.





Причем ни на один из вышеназванных вопросов.



