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Катерина Тихонова, которую называют дочерью Путина, защитила кандидатскую диссертацию

Глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию, посвященную расчету математических моделей коррекции зрения в экстремальных условиях.

 
Для подготовки работы проводились эксперименты, в том числе с космонавтом на орбите, сообщает РБК.

Катерина Тихонова руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ). Обе структуры работают под брендом «Иннопрактика». Ранее агентство Reuters сообщало, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация не получила. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.


08:53 25/05/2019
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