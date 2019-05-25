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В венесуэльской тюрьме во время бунта погибли десятки человек

В результате бунта в одной из колоний на северо-западе Венесуэлы погибли почти 30 человек. Об этом сообщает Reuters.


Фото: wisaev.livejournal.com

В результате бунта пострадали 19 правоохранителей


Как сообщается, бунт произошел в колонии венесуэльского города Акаригуа, который находится в штате Португес на северо-западе страны.

 

По данным министра безопасности Португеса, в колонии произошла неудачная попытка бегства, однако правозащитники назвали инцидент расправой над заключенными. В результате столкновений погибли 29 узников.

 

"Была предпринята попытка побега, и разгорелась драка между конкурирующими бандами. Полиция вмешалась, чтобы остановить бегство, там уже было 29 смертей", - заявил он.

 

Отмечается, что в результате бунта пострадали 19 правоохранителей. Сотрудники полиции были ранены в результате взрыва трех гранат, которые применили заключенные. Откуда у заключенных появилось оружие в полиции не сообщают.

 

Ранее сообщалось, что в городе Вахдат на западе Таджикистана во время бунта в колонии были убиты трое охранников и 29 заключенных.

 

 

08:42 25/05/2019
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