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Число погибших альпинистов на Эвересте возросло

Так одна из жертв, 52-летняя Калпана Дас, погибла из-за очередей, которые образовались возле вершины Эвереста. Количество погибших альпинистов на Эвересте за последнюю неделю выросло до семи. Об этом сообщает AFP.

Альпинисты погибли при восхождении на Эверест и спуске

Как сообщила пресс-секретарь Департамента туризма Непала, еще двое альпинистов погибли во время восхождения с вершины, пишет korrespondent.net
Так, 52-летняя Калпана Дас умерла во время восхождения с вершины. Женщина погибла из-за очередей, которые образовались возле вершины Эвереста.

Еще один альпинист погиб на северной тибетской стороне Эвереста. Организаторы экспедиции сообщили, что 65-летний австрийский альпинист погиб под вершиной Эвереста.

Ранее сообщалось, что на Эвересте в мае погибли шесть альпинистов. Ранее сообщалось о трех погибших альпинистах из США и Индии, а также о пропавшем без вести ирландце.



08:38 25/05/2019
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