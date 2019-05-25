Число погибших альпинистов на Эвересте возросло
Так одна из жертв, 52-летняя Калпана Дас, погибла из-за очередей, которые образовались возле вершины Эвереста. Количество погибших альпинистов на Эвересте за последнюю неделю выросло до семи. Об этом сообщает AFP.
Альпинисты погибли при восхождении на Эверест и спуске
Как сообщила пресс-секретарь Департамента туризма Непала, еще двое альпинистов погибли во время восхождения с вершины, пишет korrespondent.net
Так, 52-летняя Калпана Дас умерла во время восхождения с вершины. Женщина погибла из-за очередей, которые образовались возле вершины Эвереста.
Еще один альпинист погиб на северной тибетской стороне Эвереста. Организаторы экспедиции сообщили, что 65-летний австрийский альпинист погиб под вершиной Эвереста.
Ранее сообщалось, что на Эвересте в мае погибли шесть альпинистов. Ранее сообщалось о трех погибших альпинистах из США и Индии, а также о пропавшем без вести ирландце.
08:38 25/05/2019