Фото: Reuters

По данным телеканала, их жизням ничто не угрожает.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

«В связи со взрывом в Лионе я только что разослал инструкции всем префектам, чтобы обеспечить безопасность в местах большого скопления людей, в районе проведения спортивных, культурных и религиозных мероприятий, — написал он в пятницу в Twitter. — Я нахожусь на связи с полицией региона Овернь-Рона-Альпы и Рона и прокуратурой».

Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры подключилось к расследованию инцидента.

