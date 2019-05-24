Соответствующее обращение направлено к уполномоченному по делам религии Леониду Гуляко.





Информацию нам подтвердил муфтий Духовного управления мусульман Беларуси Али Воронович.





«Действительно, в Ляховичах некогда была мечеть, за советами ее разобрали — просто на доски. Поэтому мы даже не претендуем на то, чтобы построить что-то новое, мы хотим восстановить старое, только что из новых материалов. Кстати, даже то место, где стояла мечеть, оно сейчас занято — частная собственность. Поэтому мы просим разрешения восстановить ее в конце улицы. Община мусульман в Ляховичах где 40 человек, но рядом и Барановичи — там с пару сотен. Поэтому, если будет разрешение, туда будет кому ходить, деньги на постройку мы соберем. Кстати, та улица, на которой мы хотим восстановить мечеть, раньше и называлось — Татарская», — сказал Али Воронович.



