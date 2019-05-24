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Сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли заблокировали на YouTube в Беларуси

Сериал «Слуга народа», в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл главную роль, стал недоступен на YouTube в Беларуси. С чем связана блокировка в нашей стране — неизвестно.

Однако российское издание «Ведомости» сообщает, что в России сериал также заблокировали на YouTube. Это связано с тем, что права на показ картины в интернете в России выкупил «Яндекс», пишет "Наша Нива".

Первый сезон комедии «Слуга народа» вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года. По сюжету, главный герой — простой учитель истории, которого сыграл Зеленский, становится президентом Украины. Заняв этот пост, он начал проводить масштабные реформы и занялся борьбой с коррупцией, но встретил сопротивление олигархов и чиновников.

21:02 24/05/2019
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