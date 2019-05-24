Однако российское издание «Ведомости» сообщает, что в России сериал также заблокировали на YouTube. Это связано с тем, что права на показ картины в интернете в России выкупил «Яндекс», пишет "Наша Нива"





Первый сезон комедии «Слуга народа» вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года. По сюжету, главный герой — простой учитель истории, которого сыграл Зеленский, становится президентом Украины. Заняв этот пост, он начал проводить масштабные реформы и занялся борьбой с коррупцией, но встретил сопротивление олигархов и чиновников.