Бывшего главврача 9-ой больницы приговорили к 5 годам лишения свободы

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, - сообщили «Комсомолке» в суде Московского района Минска.





Отбывать наказание Кушниренко будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.



