Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Датчанин пришел из Польши в Беларусь по железнодорожным путям

24-летний гражданин Дании пояснил, что направлялся в Минск с целью туризма.

На железнодорожной станции Брузги при помощи системы видеонаблюдения 23 мая был обнаружен неизвестный мужчина, который направлялся из Польши в Беларусь по железнодорожному полотну, сообщает Госпогранкомитет.

В ста метрах от границы его задержали пограничники. Нарушителем оказался 24-летний гражданин Дании. Паспорт у иностранца был просрочен уже два года, а из личных документов имелось только водительское удостоверение. Сам молодой человек пояснил, что направлялся в Минск с целью туризма. С собой у него были карты Беларуси и России.


Мужчина задержан до выяснения личности. Начат административный процесс по ст.23.29, 23.55 (незаконное пересечение госграницы, нарушение правил пребывания) КоАП Беларуси.

19:48 24/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Канцлер Австрии предлагает наказывать страны, пропускающие нелегалов в ЕС
Во Франции осудили двух поляков, пытавшихся перевезти нелегала в гробу через Ла-Манш
Хотели во Францию - попали в Беларусь


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё