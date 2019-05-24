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Торжество правосудия по-американски: маньяка казнили на глазах у выжившей жертвы

Привели в исполнение смертный приговор одному из самых страшных преступников США. Роберт Джо Лонг — серийный убийца, на счету которого гибель как минимум 8 женщин и 40 изнасилований.

От одного лишь упоминания о Роберте Бобби Джо Лонге у выживших и родственников убитых кровь в жилах стынет. Он навсегда войдет в историю Флориды, как один из самых безжалостных и кровавых преступников. На счету Бобби Лонга 8 убийств и 40 изнасилований, упоминания о которых тянуться аж с середины 1980-х.

Именно тогда стало известно о первых погибших и о почерке Лонга. Перед расправой он зверски издевался над жертвами и не оставлял ни единого шанса. Впрочем, известно, что в каждом правиле все же есть исключения. Одна женщина осталась в живых и рассказала обо всем полицейским. Ее зовут Лиза Ноланд, перед исполнением смертного приговора преступнику она захотела высказаться.

Лиза Ноланд: «Многие спрашивают меня, что бы я сказала, оказавшись лицом к лицу с Бобби Джо Лонгом. Я бы сказала спасибо! Спасибо за то, что выбрал меня. Я прощаю тебя. Моя жизнь изменилась однажды и навсегда. Я была выбрана тобой среди других жертв, чтобы остаться в живых».

Лизе было 17, когда она попала в руки убийцы. Вспоминает, что долго с ним разговаривала, просила не лишать ее жизни. И Джо Лонг сжалился. Возможно, нашел в Нолад что-то особенное.


Бобби Джо Лонг был приговорен к смертной казни в 1985-м только за одно убийство. Но за решеткой преступник заговорил о других своих жертвах. Он рассказал полицейским еще о семи расправах и об изнасилованиях. Дальше были долгие 34 года. 

Сыщики исследовали все доказательства, сверяли материал ДНК и отпечатки. Лонг же подавал апелляции и пытался бороться, рассчитывал на пожизненное. Однако, дойдя да самой последней инстанции, проиграл. В тот же день приговор привели в исполнение. 65-летнему Лонгу ввели смертельную инъекцию. Лиза Ноланд наблюдала за казнью из первого ряда.



Источник: ntv.ru
17:50 24/05/2019
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