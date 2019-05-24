Смертная казнь - за пьяную езду
В тюремной больнице на Володарского умер больной диабетом, осужденный на 1,5 года за пьяное вождение.
В феврале этого года Андрея Терещенко приговорили к полутора годам лишения свободы за вождение машины в состоянии опьянения. О том, что осужденный умер в тюремной больнице на Володарского, его жене Елене сообщили утром в пятницу, 24 мая.
— Сказали, что это случилось вчера вечером от разрыва аорты, — сообщила она TUT.BY.
Недавно Елена рассказала историю мужа в СМИ. В ноябре 2018 года на Андрея Терещенко составили протокол за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Жена говорит, ездил в строительный магазин. Ранее он уже привлекался к ответственности за подобное нарушение. На следствии все признал, и вскоре дело направили в суд. Приговор — полтора года лишения свободы, конфискация автомобиля.
Мужчине стало плохо, как только в зале суда надели наручники, — из-за сахарного диабета. Сначала Андрея отвезли в больницу — «прокапать», оттуда — в изолятор.
За три месяца под стражей его состояние сильно ухудшилось. «У него были диабетические комы, адвокат говорил, он с трудом мог документы подписать, — вспоминает супруга. — Последний раз приехала на свидание, а он в больнице».
В медицинских документах, которые Елена показала TUT.BY, указан диагноз супруга — сахарный диабет (инсулинозависимый), стадия декомпенсации, гипергликемическое состояние.
Из ответа за подписью замначальника управления тылового обеспечения ДИН Геннадия Самончика следовало, что во время отбытия наказания Андрей Терещенко неоднократно находился на лечении и обследовании, в том числе в стационаре медчасти тюрьмы №8 в Жодино.
Защитник просил изменить наказание, учесть проблемы со здоровьем обвиняемого. Санкция ч. 2 ст. 317/1 УК (Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое ранее уже совершало подобное преступление) предусматривает и более мягкое наказание — арест, ограничение свободы.
Обвиняемый и его семья рассчитывали на снисхождение. Но вышестоящий суд оставил приговор в силе, фактически отправив человека на смерть за в общем-то незначительное правонарушение.
Последнюю неделю Андрей Терещенко находился в республиканской тюремной больнице, куда тюремщики экстренно перевели его из Жодино. Но, похоже, как всегда поздно...
Напомним, это уже не первая смерть осужденного за незначительные правонарушения в СИЗО на Володарского. Самым резонансным случаем стала смерть Игоря Птичкина, попавшего в тюрьму также за вождение в нетрезвом состоянии.
Напомним, Игорь Птичкин умер в СИЗО №1 на «Володарке» в ночь с 3 на 4 августа 2013 года после нескольких дней ареста. Первоначальная экспертиза свидетельствовала, что смерть наступила в результате болевого шока и сердечной недостаточности.
Однако в октябре 2016 года суд признал виновным фельдшера СИЗО №1 Александра Крылова в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, которые стали причиной смерти Птичкина.
Родные Игоря Птичкина добивались этого суда три года, но не согласны, что виновным сделали фельшера. Они считают, что смерть Игоря Птичкина стала результатом избиений в СИЗО.
Игорь Птичкин после четырех дней в СИЗО №1
"Белорусский партизан"
17:19 24/05/2019