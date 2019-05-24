Фотографии с одного из сельхозпредприятий крупнейшего агрохолдинга страны «Мачулищи» при Управделами президента попали в редакцию « Белсат ».





По информации читателя, знакомого с ситуацией в хозяйстве, коров держат, как селедок в бочке. Животные даже не могут прилечь отдохнуть, так как нет места. Снимки сделаны несколько месяцев назад, до разноса Лукашенко в Шклове.

Больные, хромые, в куче навоза

Виктор [имя изменено. – Прим belsat.eu] рассказывает, что одну частную компанию попросили поднять качество молока в «Уланово». Приехав на место, специалисты были в шоке от увиденного.





«Кучи навоза, обосранные и доведенные до изнеможения коровы. Больные, хромые. Люди провели месяц на комплексе, бесплатно отработали, пролечили поголовье, бесплатно обрезали копыта. Заплатить им должны были только за средства, которые они привезли. К тому же они были в разы дешевле, чем те, что закупало предприятие».





Мониторинг поголовья показал, что в «Уланово» 70% коров клинически больны, в том числе золотистым стафилококком.





«Но они сказали, что такого не может быть! Им все документально подтвердили со всеми тестами и лабораторными данными. Таким молоком даже телят кормить нельзя, только на утилизацию. Есть предприятие, которое дает им одинаковую цену на молоко любого сорта, поэтому им все равно, какого качества их продукт!»









Качество молока зависит от условий и надлежащего лечения и ухода за животными. В «Уланово» приехали ветеринары, зоотехники и микробиологи. За две недели качество продукта подняли до уровня экстра, а людей попросту «кинули» и не рассчитались даже за использованные средства, возмущается Виктор.





Лукашенко называет «Александрийское» прекрасным комплексом. Он считается одним из лучших в стране. Уже не первый год глава Беларуси хочет привлечь в его развитие частный капитал, но инвестора не нашли до сих пор.





«У нас достаточно идейных людей, которые готовы работать на благо общества и страны, но есть такие руководители, как там, которые ср*ть хотели на результат. А эта команда хотела через результат показать эффективность своих средств.





Им должны были заплатить за использованные фильтры, салфетки, моющие средства и средства дезинфекции. Договорные отношения были, и все поставки производились официально. А расчета попросту нет! В суд бесполезно идти. У них судебных разбирательств уйма, но денег по ним даже через 5 лет не увидишь».





Виктор утверждает, что как только специалисты уехали, все вернулось к «норме»: доильное оборудование часто вообще не моют.





«Зато теперь коровы снова обосранныя, никто их там не лечит. Держат лишнее поголовье специально, чтобы показывать хорошие надои, так как он считается на корову. А реально их там голов на 200 больше. Они даже в клетки не помещаются, стоят там, как сельди в бочке. Корова даже не может лечь, чтобы отдохнуть!





Никакой речи о соблюдении технологии нет. Директор на комплексах вообще не появляется, видимо его это не очень волнует».





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«Все не так катастрофически»

Belsat.eu обратился за комментарием к руководителю комплекса «Уланово» Дарье.





«Они были где-то в ноябре прошлого года. Да, помогли нам, почистили, привели в порядок. Но я за расчет не отвечаю. Вы думаете, если начальник, то всем управляет? С этим надо к руководству. Меня только предупредили, что ко мне приедут, я приняла».





В общем, отмечает Дарья, она бы не назвала ситуацию катастрофической. В других местах бывает хуже.





«Вы думаете, я не хочу, чтобы был порядок? Просто люди деньги получать хотят, а работать – нет. И так на всем предприятии. А я своих зарплатами не обделяю, правда, мало у нас работников. Что сделать, когда доктор на весь комплекс один».









Однако фотографии того, как выглядят коровы сейчас, она не решилась присылать.