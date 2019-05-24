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Шокирующая статистика: число половых преступлений против детей выросло в 32 раза!

Не иначе как шокирующей назвал статистику по преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь Дмитрий Цаюн в ходе проходившего в МВД круглого стола по этой животрепещущей тематике.


Судите сами: с 2012 по 2018  год количество таких злодеяний увеличилось почти в 22 раза, а тяжких и особо тяжких – в 32 раза!  Число потерпевших детей за последние пять лет  выросло более чем в 5 раз. В этом году проблема сохраняет актуальность. Если в январе было зарегистрировано 82 таких преступления, то в апреле  — уже 348, а потерпевших детей за этот период стало в три раза больше.

Почему так происходит и что же делать? На эти вопросы искали ответы участники состоявшегося в МВД круглого стола.

– Среди выявляемых сегодня преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних  почти половину составляют факты полового сношения и иных действий сексуального характера с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Из них более 40% относится к тяжким.  Более трети преступлений – это насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, – отметил Дмитрий Цаюн.

Наибольшую тревогу вызывает латентность этих преступлений, в результате которой виновные лица длительное время остаются вне поля зрения правоохранительных органов, а потерпевшие подвергаются систематическому насилию.

В современных условиях ситуация значительно осложняется перемещением первичного общения педофила и ребенка в сеть Интернет. Возможность выдавать себя там за кого угодно (за сверстника, другого человека, вызывающего доверие, и т.д.) позволяет педофилам легко вступать в контакт с будущими жертвами.

Их цель – общение на сексуальные темы в сети («сексчатинг»),  пересылка интимных изображений и сообщений («секстинг»), а также шантаж с использованием материалов интимного характера («сексторшн»).

Указанные действия служат эффективными инструментами психологической подготовки и склонения детей к физическому сексуальному контакту, изготовлению и предоставлению своих порнографических изображений («груминга»).


Помимо педофилов, которые подыскивают жертв в сети Интернет, высокую опасность представляют лица, реализующие преступные намерения по месту своей работы: они стремятся трудоустроиться в учреждениях образования, здравоохранения, детских домах, спортивных и культурных кружках и секциях и т.п., то есть там, где находится большое количество детей.

Кроме того, угроза может исходить как от знакомых семьи, так и непосредственно ее членов (родных и приемных родителей, сожителей, родственников).

Самый главный вопрос, который интересовал как участников, так и гостей круглого стола, как избежать трагедии, что могут сделать родители, учителя и в целом общественность? На самом деле, сделать можно очень много, главное не бояться и не быть равнодушным.

Начальник управления информации и общественных связей МВД Ольга Чемоданова акцентировала внимание на очень важном аспекте: при малейшем подозрении на то, что ваш ребенок или знакомый вам ребенок подвергается физическому или сексуальному насилию, нужно сразу же обращаться в правоохранительные органы.

По каждому факту будет проведена тщательная проверка с соблюдением анонимности и прав маленького гражданина. Этим можно защитить его жизнь, физическое и психическое здоровье.

Нередки случаи, когда сексуальному насилию подвергаются дети со стороны сожителей матери, а последняя замалчивает эти факты.

В таком случае надежда только на общественность: учителей, воспитателей, соседей, знакомых семьи.

Источник: ranak.me
15:15 24/05/2019
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