



Судите сами: с 2012 по 2018 год количество таких злодеяний увеличилось почти в 22 раза, а тяжких и особо тяжких – в 32 раза! Число потерпевших детей за последние пять лет выросло более чем в 5 раз. В этом году проблема сохраняет актуальность. Если в январе было зарегистрировано 82 таких преступления, то в апреле — уже 348, а потерпевших детей за этот период стало в три раза больше.





Почему так происходит и что же делать? На эти вопросы искали ответы участники состоявшегося в МВД круглого стола.





– Среди выявляемых сегодня преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних почти половину составляют факты полового сношения и иных действий сексуального характера с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Из них более 40% относится к тяжким. Более трети преступлений – это насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, – отметил Дмитрий Цаюн.





Наибольшую тревогу вызывает латентность этих преступлений, в результате которой виновные лица длительное время остаются вне поля зрения правоохранительных органов, а потерпевшие подвергаются систематическому насилию.





В современных условиях ситуация значительно осложняется перемещением первичного общения педофила и ребенка в сеть Интернет. Возможность выдавать себя там за кого угодно (за сверстника, другого человека, вызывающего доверие, и т.д.) позволяет педофилам легко вступать в контакт с будущими жертвами.





Их цель – общение на сексуальные темы в сети («сексчатинг»), пересылка интимных изображений и сообщений («секстинг»), а также шантаж с использованием материалов интимного характера («сексторшн»).





Указанные действия служат эффективными инструментами психологической подготовки и склонения детей к физическому сексуальному контакту, изготовлению и предоставлению своих порнографических изображений («груминга»).









Помимо педофилов, которые подыскивают жертв в сети Интернет, высокую опасность представляют лица, реализующие преступные намерения по месту своей работы: они стремятся трудоустроиться в учреждениях образования, здравоохранения, детских домах, спортивных и культурных кружках и секциях и т.п., то есть там, где находится большое количество детей.





Кроме того, угроза может исходить как от знакомых семьи, так и непосредственно ее членов (родных и приемных родителей, сожителей, родственников).





Самый главный вопрос, который интересовал как участников, так и гостей круглого стола, как избежать трагедии, что могут сделать родители, учителя и в целом общественность? На самом деле, сделать можно очень много, главное не бояться и не быть равнодушным.





Начальник управления информации и общественных связей МВД Ольга Чемоданова акцентировала внимание на очень важном аспекте: при малейшем подозрении на то, что ваш ребенок или знакомый вам ребенок подвергается физическому или сексуальному насилию, нужно сразу же обращаться в правоохранительные органы.





По каждому факту будет проведена тщательная проверка с соблюдением анонимности и прав маленького гражданина. Этим можно защитить его жизнь, физическое и психическое здоровье.





Нередки случаи, когда сексуальному насилию подвергаются дети со стороны сожителей матери, а последняя замалчивает эти факты.





В таком случае надежда только на общественность: учителей, воспитателей, соседей, знакомых семьи.