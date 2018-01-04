Светланой Семенихиной А что именно, рассказывает " Комсомолка " вместе с юристом









Мы решили разобраться, в каких случаях вы можете остаться без оплаты больничного.





1. Вы или член вашей семьи - "тунеядец"

Действительно, теперь больничный "тунеядцам" не выдают. Это стало законным в начале 2019 года, когда вступило в силу постановление Минздрава и Минтруда №1/1 от 04.01.2018 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности».





В нем говорится, что белорусам трудоспособного возраста, которые нигде не работают и не зарегистрированы безработными, будет выдаваться справка о временной нетрудоспособности, а не больничный.





Но из этого правила есть исключения. Если у вас в семье есть "тунеядец", госсистема считает, что он и должен сидеть с ребенком, пока второй родитель работает.





Получается, если муж официально не работает, больничный по уходу за ребенком жене действительно не оплатят. Если она придет за больничным, ей дадут только справку, которая не оплачивается.





2. Болезнь ребенка не всегда означает больничный для родителя

Примерно по такой же логике больничный не выдадут матери (отцу) в декрете, если любой из детей в семье заболеет. А вот если декретница сама заболела и не может ухаживать за ребенком до трех лет (например, ее положили в стационар или она дома, но с переломом руки), больничный по уходу за ребенком могут дать, к примеру, работающему папе, бабушке или дедушке.





Предполагается, что после трех лет дети ходят в сад, потом в школу, т. е. целыми днями с ними сидеть не нужно. Поэтому, если у мамы ребенок от 3 до 14 лет, а она заболела и не может ухаживать за ним, больничный по уходу за ребенком другому члену семьи не выдадут.





3. Вы только что нашли работу

Если вы вышли на новую работу и заболели, не факт, что больничный оплатят. Это произойдет в том случае, если ваш новый наниматель уже успел уплатить за вас взносы в ФСЗН (как правило, это делают в день выплаты зарплаты). Если не успел и 6 месяцев до этого взносы в ФСЗН за вас не начисляли, то больничный не оплатят. То же будет, если вы работаете неофициально и взносы не платите.





А вот молодым специалистам, которые не работали полгода, больничный должны выплатить. Правда, рассчитываться он будет исходя из половины бюджета прожиточного минимума. Сейчас это 224,02 рубля, так что в итоге выйдет очень мало.





4. Наниматель просто решил не платить за вас взносы

Иногда работники попадают в нелепую ситуацию - работают официально, а потом оказывается, что наниматель не платил за них взносы в Фонд соцзащиты. И больничный им тоже не оплатят, хотя они-то ни в чем не виноваты. Чтобы не попасть в такую ситуацию и не обнаружить неприятный сюрприз, можно позвонить в ФСЗН и уточнить, платят ли за вас взносы.





5. Вы в отпуске по учебе или за свой счет

Если вы заболели в отпуске, то его вам перенесут на другое время, а больничный оплатят. А вот если вы в отпуске и заболел ваш ребенок, то больничный вам не оплатят и отпуск не перенесут.





Больничный вам не оплатят и в случае, если вы в отпуске за свой счет или в учебном отпуске (не важно, оплачиваемом или нет). Например, ушли на сессию.









6. Нарушили больничный режим или прогуляли работу? Выплаты за больничный будут меньше

Как правило, пособие по временной нетрудоспособности (или попросту больничный) работники получают в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней болезни и в размере 100% - за последующие дни непрерывной болезни. Но есть и исключения.





Допустим, вам открыли больничный лист. В нем указано, что 21 мая вы должны явиться на повторный прием. Не пришли? Больничный за все дни нарушения режима вам выплатят только в размере 50%.





То же произойдет, если вы во время болезни уедете отдыхать за границу (теперь при закрытии больничного у вас посмотрят штампы о пересечении границы) или откажетесь проходить обследования, сдавать анализы, придете на прием пьяным или самовольно уйдете из стационара домой.





Еще один случай - если вы заболели во время прогула без уважительной причины. Ваш больничный также будет только 50% от среднедневного заработка.





7. Вы не закрыли больничный

Бухгалтерия оплатит вам только больничный, который оформлен по всем правилам. Например, если вы исправно ходили к врачу во время болезни, но последний раз решили пропустить, не закрыли лист нетрудоспособности и принесли листок в бухгалтерию - выплат не будет.





Для начисления выплат еще в медучреждении проверьте правильность данных в листке: ФИО, даты, наличие всех печатей, которые к тому же должны быть читаемыми.





8. Вы сами себе нанесли увечье, чтобы не работать, или получили травму из-за преступления

Да-да, такое тоже бывает. Например, работник решает, что лучше травмировать себе что-то, чем еще раз пойти на ненавистный завод. Если у доктора закрадутся подозрения, что человек сделал это нарочно, то он может собрать врачебную комиссию и лишить его оплаты больничного.





Если вы прищемили руку, пока пытались вынуть деньги из сейфа начальника, или сломали ногу во время побега из ограбленного вами дома - больничный вам также не оплатят. Но эти правила, полагаем, вызывают меньше удивления.





9. Перепили настоек на работе

Будьте осторожны с алкогольными настойками, в том числе с привычным пустырником. Если переборщите и уйдете на больничный из-за алкоголя (или наркотиков) - первые 6 дней больничного вам не оплатят. Все остальные дни - половина дневного заработка.





Тот факт, что вы, будучи пьяным на работе или в рабочее время, получили производственную травму, лишает вас права на страховые выплаты, которые «Белгосстрах» в таких случаях выплачивает трезвому работнику. А эти суммы куда больше больничного.





Но если вы, например, работали пьяным на неисправном комбайне и получили травму, то вам могут выплатить часть страховки.





10. Не надели каску и получили сотрясение мозга - можете получить около половины страховки

Если вы получили травму на работе из-за грубой неосторожности - больничный вы получите, а вот страховые выплаты в этом случае могут быть серьезно уменьшены. Главным фактором здесь является вина работника: если к травме привела простая неосмотрительность - он получит полную сумму страховки, а если грубая неосторожность - выплаты могут быть уменьшены, но не более чем наполовину.





Степень вины работника устанавливает специально созданная на работе комиссия.





Но здесь кроется несколько серьезных проблем. Во-первых, сами требования безопасности в законах бывают очень мудреными или устаревшими, а чаще все сразу. Например, у некоторых работниц по технике безопасности каблуки должны быть не выше 3 см. Если она, находясь на каблуках на 1 см выше нормы, упала на работе и сломала ногу - полной страховки, скорее всего, не видать.





Во-вторых, часто требования техники безопасности разбросаны по сотням актов законодательства, и их может не знать не только работник, но и специалист по охране труда. Да и банальный инструктаж на практике не всегда проводят, даже если работник расписывается, что с ним ознакомлен.









Из этого вытекает проблема №3: доказать, что вы не нарушили технику безопасности или не знали о ней, будет непросто. Были случаи, когда только спустя десятки лет работнику удавалось доказать, что производственная травма произошла не по его вине.