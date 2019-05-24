Высота пламени - 20 метров! В России горит газопровод

В 02.28 мск пятницы в Лысьвенском районе Пермского края РФ на 1600 километре магистрального газопровода "СРТО-Урал" произошел разрыв трубы с последующим горением.





В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал, ближайший населенный пункт расположен в 7 километрах от газопровода.





"Порыв газопровода произошел с последующим факельным горением высотой до 20 метров", - сказал собеседник агентства.





Он уточнил, что газоснабжение потребителей не нарушено. Транспортировка газа осуществляется по трем резервным линиям. На месте ЧП работают аварийно-восстановительные бригады ООО "Газпром трансгаз Чайковский".









ООО "Газпром трансгаз Чайковский" – дочерняя структура "Газпрома", занимающаяся транспортировкой газа по магистральным газопроводам. Компания работает в российских регионах.