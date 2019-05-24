Топор как аргумент в споре за женщину





В деревне Налибоки двое местных мужчин и женщина распивали алкоголь. Со временем градус поднялся и в итоге у мужчин возник спор из-за женщины. Как такое часто бывает, аргументы в конечном итоге закончились и тогда мужчина 1965 года рождения нанес удар лезвием топора в голову своему оппоненту.





Женщина не растерялась и сразу сообщила о произошедшем в скорую, а уже оттуда поступило сообщение в правоохранительные органы. К счастью, мужчина 1962 года рождения остался жив, однако в результате удара получил телесные повреждения в виде рубленой раны головы и закрытой черепно-мозговой травмы.







