Топор как аргумент в споре за женщину
Распитие спиртного едва не закончилось печально в Новогрудском районе.
В деревне Налибоки двое местных мужчин и женщина распивали алкоголь. Со временем градус поднялся и в итоге у мужчин возник спор из-за женщины. Как такое часто бывает, аргументы в конечном итоге закончились и тогда мужчина 1965 года рождения нанес удар лезвием топора в голову своему оппоненту.
Женщина не растерялась и сразу сообщила о произошедшем в скорую, а уже оттуда поступило сообщение в правоохранительные органы. К счастью, мужчина 1962 года рождения остался жив, однако в результате удара получил телесные повреждения в виде рубленой раны головы и закрытой черепно-мозговой травмы.
При беседе с правоохранителями мужчина 1965 года рождения признался в совершенном преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело, собщает УВД Гродненского облисполкома
12:41 24/05/2019
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