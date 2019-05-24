В это время его заметил осмотрщик-ремонтник вагонного депо. Он незамедлительно сообщил о происходящем сотрудникам милиции, которые успели убрать самоубийцу с рельс до отправления поезда, сообщает УВД Витебского облисполкома.





Оказалось, что свести счеты с жизнью решился гражданин Российской Федерации. Правоохранителям он пояснил, что на такой шаг его вынудили личные мотивы.





Что касается рабочего депо, то за свой небезразличный поступок, он получил благодарность от Оршанского отдела внутренних дел на транспорте.