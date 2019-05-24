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В Орше россиянин пытался покончить жизнь самоубийством. Положил голову под колеса поезда

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале станции Орша-Центральная. Мужчина положил голову на рельсы под локомотив поезда №25 сообщением Москва – Минск во время стоянки состава.

В это время его заметил осмотрщик-ремонтник вагонного депо. Он незамедлительно сообщил о происходящем сотрудникам милиции, которые успели убрать самоубийцу с рельс до отправления поезда, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Оказалось, что свести счеты с жизнью решился гражданин Российской Федерации. Правоохранителям он пояснил, что на такой шаг его вынудили личные мотивы.

Что касается рабочего депо, то за свой небезразличный поступок, он получил благодарность от Оршанского отдела внутренних дел на транспорте.
Витебский курьер
12:37 24/05/2019
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