Руммо: программа «Стволовые клетки» заработает в сентябре

«Находимся на финише — программа начнет работать с сентября месяца. Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии со стороны Беларуси и Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. Алмазова со стороны России — это те организации, которые будут координировать работу программы «Стволовые клетки» в рамках Союзного государства», — рассказал директор центра.





В рамках союзной программы ученые двух стран разработали методы и подходы регенеративной медицины с использованием стволовых клеток.





«Мы потратили четыре года от идеи и до реального получения средств. Да, по современным меркам многовато. Но при этом ожидается, что следующий этап будет более быстрым», — подытожил Олег Руммо.





Дополнительно





В современной медицине стволовые клетки человека используются для трансплантации в лечебных целях. Например, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток проводится медиками для восстановления кроветворения при лечении лейкозов и лимфом. Кроме того, стволовые клетки помогают усилить эффект пересадки костного мозга при лечении онкологических заболеваний у детей. Всего с помощью таких клеток можно лечить более 200 форм заболеваний.



