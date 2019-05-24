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Руммо: программа «Стволовые клетки» заработает в сентябре

Совместная программа Беларуси и России «Стволовые клетки» начнет работать в сентябре. Об этом порталу Союзного государства сообщил директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

«Находимся на финише — программа начнет работать с сентября месяца. Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии со стороны Беларуси и Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. Алмазова со стороны России — это те организации, которые будут координировать работу программы «Стволовые клетки» в рамках Союзного государства», — рассказал директор центра.

В рамках союзной программы ученые двух стран разработали методы и подходы регенеративной медицины с использованием стволовых клеток.

«Мы потратили четыре года от идеи и до реального получения средств. Да, по современным меркам многовато. Но при этом ожидается, что следующий этап будет более быстрым», — подытожил Олег Руммо.

Дополнительно

В современной медицине стволовые клетки человека используются для трансплантации в лечебных целях. Например, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток проводится медиками для восстановления кроветворения при лечении лейкозов и лимфом. Кроме того, стволовые клетки помогают усилить эффект пересадки костного мозга при лечении онкологических заболеваний у детей. Всего с помощью таких клеток можно лечить более 200 форм заболеваний.


09:52 24/05/2019
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