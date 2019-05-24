Белорусы хотят попросить ГАИ разрешить управлять авто с 17 лет
Авторы обращения предлагают ГАИ сделать водительское удостоверение категории B доступным для несовершеннолетних учащихся средних специальных учебных заведений – но с ограничениями.
«Множество учащихся средних специальных учебных заведений должны ездить в другие населенные пункты для получения образования, – считают подписанты. – Ездить на общественном транспорте не всегда удобно и доступно. Можно опоздать или ждать нужный маршрут более часа, кроме того, перемещение в общественном транспорте с сумками тоже доставляет неудобство пассажирам», пишет Белсат.
Составители петиции предлагают снизить возрастную планку для получения прав с определенными ограничениями.
Чтобы отправить обращение в ГАИ, нужно собрать тысячу подписей. За сутки под ним подписался 21 человек.
09:21 24/05/2019