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Белорусы хотят попросить ГАИ разрешить управлять авто с 17 лет

Авторы обращения предлагают ГАИ сделать водительское удостоверение категории B доступным для несовершеннолетних учащихся средних специальных учебных заведений – но с ограничениями.

«Множество учащихся средних специальных учебных заведений должны ездить в другие населенные пункты для получения образования, – считают подписанты. – Ездить на общественном транспорте не всегда удобно и доступно. Можно опоздать или ждать нужный маршрут более часа, кроме того, перемещение в общественном транспорте с сумками тоже доставляет неудобство пассажирам», пишет Белсат.

Составители петиции предлагают снизить возрастную планку для получения прав с определенными ограничениями.

Чтобы отправить обращение в ГАИ, нужно собрать тысячу подписей. За сутки под ним подписался 21 человек.


09:21 24/05/2019
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