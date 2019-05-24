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Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Американские ученые выяснили, что сигареты без фильтра наиболее опасны для здоровья человека.

Самыми опасными для здоровья являются сигареты без фильтра. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном специалистами из медицинского университета Южной Каролины в США, передает MedicalXpress.
 
Отмечается, у людей, которые курят нефильтрованные сигареты, в два раза повышается риск умереть от рака легких, чем у обычных курильщиков. В целом вероятность смерти при таком курении возрастает на 30%.
 
При этом, по словам ученых, легкие и сверхлегкие сигареты не менее опасны для здоровья, чем обыкновенные. Так, курение и тех, и других связывают с 90% случаев рака легких.
 
Пока не ясно, почему именно нефильтрованные сигареты являются наиболее опасными. Это может быть связано с высоким содержанием в них смолы, отмечают исследователи.
 
В исследовании использовались данные о состоянии здоровья 14 тысяч заядлых курильщиков в возрасте от 55 до 74 лет.

Напомним, ранее ученые связали курение с нарушениями зрения. Кроме того ученые назвали неожиданную опасность курящих мужчин.


08:30 24/05/2019
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