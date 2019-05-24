



Это островное государство в Карибском море. Ранее оно было британской колонией, а сейчас входит в Британское содружество как независимая страна, сообщает Office.Life.





Федерация двух островов зарабатывает на офшорном банковском обслуживании. Также ряд компаний предлагают посреднические услуги по получению гражданства этой страны взамен на инвестиции.





Соглашение позволит белорусским гражданам въезжать на острова без визы на срок до 30 дней за одну поездку. Время пребывания на территории федерации не должно превышать 90 дней в год. То же будет действовать в Беларуси для граждан Сент-Китс и Невис.



