Разделится ли интернет на китайский и западный?

Положение Huawei на рынке продолжает стремительно ухудшаться. Сотрудничество с китайской фирмой прекратили и другие американские IT-компании: Microsoft, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom





Попытки Госдепаратмента США убедить другие страны в рисках, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei, не приведут к разделению интернета надвое. Такое мнение высказал в четверг в интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майкл Помпео. Он также обвинил во лжи руководство Huawei, утверждавшее, что не сотрудничает с китайскими властями.





"Нам необходимо единое пространство, где можно обмениваться информацией, - заявил он. - Однако это пространство должно основываться на западных ценностях, там должны действовать правила защиты частной собственности, действовать принципы транспарентности. Эта система не может быть основана на принципах авторитарного коммунистического режима".





Сейчас Госдепартамент США проводит активную кампанию с целью убедить другие страны в наличии рисков, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования Huawei, пояснил Помпео в своем интервью.









"Да, мы рассчитываем на это, - сказал госсекретарь, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что ряд стран откажутся от использования китайского оборудования. - Мы в Госдепартаменте постоянно работаем над тем, чтобы все понимали риск. Это по большей части информационная работа. У каждой компании и у каждой страны есть суверенное право принимать решения по этим вопросам, однако по мере того, как мы объясняем им риски, связанные с этим, а также невозможность сведения таких рисков к минимуму, на что, как представляется, рассчитывают некоторые, мы видим, как кто-то из них начинает разделять точку зрения США на эту проблему".





15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei, а также 70 связанных с ней компаний, в черный список из-за угрозы национальной безопасности.





Это означает запрет для американских фирм поставлять этим компаниям технологии и компоненты без особого разрешения американских властей. В итоге компания Google 19 мая остановила сотрудничество с Huawei. Это лишает Huawei доступа к основным приложениям и сервисам компании, без которых в настоящее время обходятся только китайские пользователи Android-устройств.





Правда, 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возвращает ей право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Google заявила, что обновления программного обеспечения, в том числе систем безопасности, для устройств китайской компании Huawei будут доступны ближайшие 90 дней.





Впрочем, положение Huawei на рынке продолжает стремительно ухудшаться. Сотрудничество с китайской фирмой прекратили и другие американские IT-компании: Microsoft, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Руководство этих компаний запретило поставки компонентов Huawei до дальнейшего распоряжения, сообщили источники Bloomberg. Разорвала контакты с Huawei и британская компания ARM, занимающаяся разработкой чипов для мобильных устройств.





Согласно внутренним документам ARM, руководство компании опасается, что сохранение сотрудничества с Huawei может выйти разработчику чипов боком, поскольку в продуктах ARM используются американские технологии. Так, два подразделения ARM расположены в штатах Техас и Калифорния.





Отказ ARM от партнерства с Huawei может оказаться фатальным для китайской компании, которая хоть и разрабатывает собственные процессоры для смартфонов и других мобильных устройств, но использует в них архитектуру ARM, выплачивая британской компании лицензионные отчисления. Без сотрудничества с ARM Huawei вряд ли сможет продолжить выпуск смартфонов.





Китайская сторона считает введенные против нее санкции несправедливыми. Ограничительные меры Вашингтона в отношении Huawei являются "опасным прецедентом" и противоречат ценностям международного бизнес-сообщества. Такое мнение высказал в четверг в Потсдаме заместитель председателя совета директоров китайской компании Ху Хоукунь на конференции, организованной Потсдамским университетом. Его слова приводит ТАСС.





"Правительство США накладывает на Huawei несправедливые ограничения на основе необоснованных обвинений, - отметил менеджер. - Кто знает, что будет следующим шагом, если такие действия будут продолжены? Завтра это могут быть ваши компании и потребители".





Ху Хоукунь приветствовал то, что Германия и европейские государства не последовали примеру США. По его словам, необходимы ясные стандарты безопасности и независимые проверки компаний.

Кампанию против Huawei подстегнуло развитие сетей 5G





Западные страны давно высказывали опасения насчет Huawei. В 2010 году британские власти создали лабораторию, которая проверяет используемое в стране оборудование Huawei. В 2012 году комитет по разведке Палаты представителей США в своем докладе назвал китайские телекоммуникационные компании угрозой национальной безопасности. Но активных действий против Huawei на Западе не предпринимали до 2018 года. По информации Reuters, давление на компанию усилилось на фоне появления первых сетей 5G и понимания, что скоро они распространятся по всему миру. Huawei - крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования (следом идут Nokia и Ericsson) - хотел участвовать в создании сетей мобильной связи пятого поколения.





В сетях 5G информация будет передаваться до 100 раз быстрее, чем в 4G. Кроме того, задержка при передаче будет минимальной, а устройства смогут обмениваться данными напрямую. Из-за этого начнется быстрый рост числа соединений между девайсами - от умных холодильников до беспилотных автомобилей. "Будет не просто больше людей с большим количеством устройств - машины начнут общаться с машинами", - объяснял глава Управления радиотехнической обороны Австралии Майк Берджесс в марте 2019 года. Таким образом, сети 5G откроют гораздо больше точек входа для хакеров. Последствия хакерской атаки будут гораздо хуже, если противник поставлял оборудование для атакуемой сети, пишет Meduza.





Huawei Technologies была основана в 1987 году. Ее создатель - Жэнь Чжэнфэй, бывший военный инженер. Спецслужбы США заявляли, что компания тесно связана с властями КНР и может "изменять или красть информацию". Британский оператор Vodafone утверждал, что Huawei оставляла бэкдоры в своем оборудовании.





Однако в Huawei заявляют, что никогда не вели несанкционированный сбор информации и не получала просьб об этом от властей Китая. Но в Вашингтоне считают, что даже если это не произошло до сих пор, то может произойти в будущем: в последние годы Китай принял несколько законов, с помощью которых может заставить граждан и компании помогать ему в шпионаже.



