Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в США

Министерство юстиции США выдвинул 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks. Ему грозит 175 лет тюрьмы.

Джулиан Ассанж после задержания в Лондоне

После предъявления основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу дополнительных 17 обвинений, ему грозит в общей сложности 175 лет лишения свободы, сообщает Министерство юстиции США, сообщает korrespondent.net

"В случае признания Ассанжа виновным по предъявленным обвинениям ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома, предусматривающее до пяти лет лишения свободы. В общей сложности по сумме обвинений срок заключения может составить 175 лет", – говорится в сообщении.

В частности, Ассанж обвиняется в нарушении закона о шпионаже, включая незаконное раскрытие имен секретных источников информации, а также в сговоре.

Напомним, 11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Джулиан Ассанж попросил политического убежища в посольстве в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию латиноамериканской страны в Лондоне из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации секретных документов Госдепа.


07:53 24/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Суд в Лондоне вынес приговор Джулиану Ассанжу
Джулиан Ассанж затеял судебное разбирательство с приютившими его властями Эквадора
Reuters: Эквадор пытался назначить Ассанжа на дипломатический пост в Москве


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё