На 1 мая таких объектов в городе насчитывалось 4 879, сообщил 23 мая на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме заместитель председателя городского исполнительного комитета Александр Крепак, передае т корреспондент агентства «Минск-Новости».





Как отметил А. Крепак, вопрос развития магазинов шаговой доступности для города актуальный. Он затрагивался во время встречи Главы государства Александра Лукашенко с активном Минска. Тогда было отмечено, что в столице такие магазины не должны закрываться, наоборот их должно становиться больше.





— С начала года в Минске открылось 86 магазинов шаговой доступности: 47 продовольственных и 39 непродовольственных. На 1 мая в городе их насчитывается 4 879. В настоящее время торговые объекты у дома занимают 56,3% от общего количества магазинов в городе. Они занимают 383,1 тыс. м2 торговой площади или 26,7% от общей площади магазинов столицы, — проинформировал зампредседателя Мингорисполкома.















