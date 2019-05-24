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С начала 2019 года в Минске открылись 86 магазинов шаговой доступности

С начала текущего года в столице открылись 86 магазинов шаговой доступности: 47 продовольственных и 39 непродовольственных.

На 1 мая таких объектов в городе насчитывалось 4 879, сообщил 23 мая на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме заместитель председателя городского исполнительного комитета Александр Крепак, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Как отметил А. Крепак, вопрос развития магазинов шаговой доступности для города актуальный. Он затрагивался во время встречи Главы государства Александра Лукашенко с активном Минска. Тогда было отмечено, что в столице такие магазины не должны закрываться, наоборот их должно становиться больше.

— С начала года в Минске открылось 86 магазинов шаговой доступности: 47 продовольственных и 39 непродовольственных. На 1 мая в городе их насчитывается 4 879. В настоящее время торговые объекты у дома занимают 56,3% от общего количества магазинов в городе. Они занимают 383,1 тыс. м2 торговой площади или 26,7% от общей площади магазинов столицы, — проинформировал зампредседателя Мингорисполкома.





07:45 24/05/2019
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