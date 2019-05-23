Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

В Минске задержали подростков, которые подбросили волосы в еду, чтобы не платить за обед

Момент попал на скрытую камеру.

В столичном бистро задержали двух подростков, которые пытались обмануть персонал. Они заявили, что нашли в еде волосы, и потребовали еще одну порцию бесплатно. Но благодаря камерам наблюдения их обман вскрылся, сообщает пресс-служба минского ГУВД, пишет tut.by.

Подростки поссорились с администрацией ресторана из-за волос, якобы обнаруженных в заказе. За моральный ущерб они потребовали бесплатно заменить блюдо.


Но персонал заподозрил неладное, а просмотр записей с камер показал: гости сами же и подкинули волосы в еду.

«Кроме того, охранник опознал жалобщиков: ранее они таким же образом провернули похожую аферу в другом ресторане общественного питания. Там им повезло больше — они получили заказ бесплатно взамен на „испорченный“», — говорят в ГУВД.

В итоге парня и девушку доставили в Центральное РУВД для разбирательства и дачи правовой оценки.

22:11 23/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Остановки «Аэропорт Минск-1» переименуют с 1 июня
В Минске в выходные пройдет единый день скидок
Ну когда же это закончится! Двухлетний малыш выпал из окна в Мозырском районе - он в реанимации


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё