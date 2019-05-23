В столичном бистро задержали двух подростков, которые пытались обмануть персонал. Они заявили, что нашли в еде волосы, и потребовали еще одну порцию бесплатно. Но благодаря камерам наблюдения их обман вскрылся, сообщает пресс-служба минского ГУВД, пишет tut.by





Подростки поссорились с администрацией ресторана из-за волос, якобы обнаруженных в заказе. За моральный ущерб они потребовали бесплатно заменить блюдо.









Но персонал заподозрил неладное, а просмотр записей с камер показал: гости сами же и подкинули волосы в еду.





«Кроме того, охранник опознал жалобщиков: ранее они таким же образом провернули похожую аферу в другом ресторане общественного питания. Там им повезло больше — они получили заказ бесплатно взамен на „испорченный“», — говорят в ГУВД.





В итоге парня и девушку доставили в Центральное РУВД для разбирательства и дачи правовой оценки.