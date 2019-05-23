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В Ливан могут отправить больше белорусских миротворцев

Количество военных из нашей страны в рамках миротворческой миссии ООН в Ливане может вырасти, сообщает Министерства обороны.

21-23 мая белорусские военные посетили Ливан и Сирию. Делегацию возглавил помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает "Белсат".

Во время визита Воинов обсудил с руководством Временных сил ООН в Ливане и ливанскими военными перспективы увеличения белорусского контингента в составе миссии.

«Во время этих встреч обсуждались вопросы повседневной жизнедеятельности белорусских военнослужащих, а также перспективы расширения участия Беларуси в составе этой миссии», – говорится в сообщении.


В миротворческой миссии ООН в Ливане служит около 10 тысяч человек. Цель миссии – привлечение международного внимания для оказания помощи ливанской армии и передача полной ответственности ливанским военным за безопасность в стране.

Белорусский контингент – пять человек – представлен в составе миссии врачами и медсестрами.


Источник: ДД/АА belsat.eu


21:15 23/05/2019
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