На предприятии в Сморгони погиб 22-летний рабочий
Следователи выясняют обстоятельства гибели 22-летнего рабочего в Сморгони, сообщает СК.
Фото: пресс-служба Следственного комитета
По официальной информации, в правоохранительные органы 23 мая в поступило сообщение о гибели при исполнении трудовых обязанностей 22-летнего техника-механика иностранного предприятия в Сморгони.
В СК категорически отказались называть предприятие. Но читатели TUT.BY уточняют: это случилось на деревообрабатывающем заводе «Кроноспан».
На месте работают следователи, эксперты и представители областной инспекции труда.
19:12 23/05/2019