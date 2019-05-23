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На предприятии в Сморгони погиб 22-летний рабочий

Следователи выясняют обстоятельства гибели 22-летнего рабочего в Сморгони, сообщает СК.

Фото: пресс-служба Следственного комитета

По официальной информации, в правоохранительные органы 23 мая в поступило сообщение о гибели при исполнении трудовых обязанностей 22-летнего техника-механика иностранного предприятия в Сморгони.

В СК категорически отказались называть предприятие. Но читатели TUT.BY уточняют: это случилось на деревообрабатывающем заводе «Кроноспан».

На месте работают следователи, эксперты и представители областной инспекции труда.

19:12 23/05/2019
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