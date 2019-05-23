На предприятии в Сморгони погиб 22-летний рабочий

Фото: пресс-служба Следственного комитета





По официальной информации, в правоохранительные органы 23 мая в поступило сообщение о гибели при исполнении трудовых обязанностей 22-летнего техника-механика иностранного предприятия в Сморгони.





В СК категорически отказались называть предприятие. Но читатели TUT.BY уточняют: это случилось на деревообрабатывающем заводе «Кроноспан».





На месте работают следователи, эксперты и представители областной инспекции труда.