Остановки «Аэропорт Минск-1» переименуют с 1 июня





Остановки общественного транспорта в районе перекрестка улиц Аэродромная — Чкалова будут называться по-новому: «Старый аэропорт», на белорусском языке «Стары аэрапорт».





Раньше остановки здесь назывались «Аэропорт Минск-1». Они получат другое название с 1 июня.





Транспортники в своем сообщении ссылаются на рекомендации городской Комиссии по переименованию проспектов, улиц, площадей при Мингорисполкоме.









Первый минский аэропорт в черте города закрыли для коммерческих полетов в январе 2016 года, здание аэровокзала передали инвестору грядущей застройки.





На территориях аэропорта Минск-1 и бывшего авиаремонтного завода возводят многофункциональный комплекс «Минск-Мир».

