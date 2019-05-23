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Остановки «Аэропорт Минск-1» переименуют с 1 июня

Об этом сообщает сайт «Столичный транспорт и связь».


Остановки общественного транспорта в районе перекрестка улиц Аэродромная — Чкалова будут называться по-новому: «Старый аэропорт», на белорусском языке «Стары аэрапорт».

Раньше остановки здесь назывались «Аэропорт Минск-1». Они получат другое название с 1 июня.

Транспортники в своем сообщении ссылаются на рекомендации городской Комиссии по переименованию проспектов, улиц, площадей при Мингорисполкоме.


Первый минский аэропорт в черте города закрыли для коммерческих полетов в январе 2016 года, здание аэровокзала передали инвестору грядущей застройки.

На территориях аэропорта Минск-1 и бывшего авиаремонтного завода возводят многофункциональный комплекс «Минск-Мир».

18:59 23/05/2019
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