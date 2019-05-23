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В Черногории предлагают штрафовать туристов на 500-700 евро за неприемлемый вид

Власти Будвы, популярного курорта в Черногории, решила ввести правила внешнего вида и поведения в общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал RTV Budva.

Власти Будвы предложила жителям города принять участие в разработке правил поведения для более удобного функционирования публичного пространства.

Гражданам предлагают ориентироваться на опыт курортных городов соседних стран. В качестве примера приводится возможность введения штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро - за появление на улицах в купальном костюме, 700 евро - за распитие напитков и употребления пищи в общественных местах.


Новые правила должны регулировать и другие сферы жизни в городе: парковка, сортировка мусора, застройка, громкая музыка и т.п.

Сообщается, что общественные обсуждения новых правил продлятся два месяца. После этого будет подготовлен соответствующий проект.

18:51 23/05/2019
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