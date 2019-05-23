Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Литва развернула на границе систему запуска ракет, которую завозили из Беларуси

Сотрудники литовской таможни на этой неделе не позволили ввезти в страну систему запуска ракет из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Delfi.

Компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях, сообщила в четверг Уголовная служба таможни.

Груз осмотрели специалисты Инспекции стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы. С учетом запретов и ограничений на ввоз военного оборудования было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь.


Представитель Уголовного службы таможни Гедиминас Куликаускас сказал BNS, что система запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт. В Беларусь эта система из Китая попала железной дороге через Россию. Перед этим она экспонировалась на военной выставке в Минске.

Попытка ввезти в Литву систему запуска произошла в понедельник после обеда.

18:37 23/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Из-за международного марафона на границе с Литвой в воскресенье ограничат движение
Литовская бабушка пошла за грибами и пришла в Беларусь
Внимание: два пункта пропуска на границе с Литвой изменят режим работы


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё