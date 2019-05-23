Компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях, сообщила в четверг Уголовная служба таможни.

Груз осмотрели специалисты Инспекции стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы. С учетом запретов и ограничений на ввоз военного оборудования было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь.









Представитель Уголовного службы таможни Гедиминас Куликаускас сказал BNS, что система запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт. В Беларусь эта система из Китая попала железной дороге через Россию. Перед этим она экспонировалась на военной выставке в Минске.





Попытка ввезти в Литву систему запуска произошла в понедельник после обеда.