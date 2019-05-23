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В Минске в выходные пройдет единый день скидок

Единый день скидок пройдет 25 и 26 мая в крупных универмагах и магазинах города Минска, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. В эти дни можно будет дешевле купить непродовольственные товары.

Так, 25 и 26 мая «Торговый дом «На Немиге» будет предоставлять скидки в 25%, «ЦУМ Минск» — 22%, «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) — 10%, «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) — 20%.

25 мая скидки «Кирмаш» будет предлагать скидки на непродовольственные товары в 25%, а «Лянок» — 20% (пр. Независимости, 46).

25 и 26 мая в «Универмаг Беларусь» будут скидки в 27% для держателей дисконтных карт.

Магазины торгового центра «Столица» 25 и 26 мая будут продавать непродовольственные товары со скидкой от 5 до 50%.

25 и 26 мая скидки на отдельные товары предоставят магазины «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) — до 25%, «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) — 15%, «Сандрик» (просп. Газеты «Правда», 40) — от 15% до 30%, а также фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4) — от 20% до 35%.

25 мая в магазине «Северянка» (ул. Ангарская, 38) будут скидки в 15% на отдельные группы товаров.

FINANCE.TUT.BY
18:11 23/05/2019
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