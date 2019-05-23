Об этом не пишут в учебниках: Сталин разрешил немцам бомбить белорусские города
Команду для пилотов Люфтваффе транслировали в эфире радиостанции «Минск».
Об этом на ток-шоу «Intermarium» на телеканале Белсат рассказал историк Игорь Мельников:
"1 сентября 1939 года немцы обратились к Сталину с просьбой разрешить, чтобы радиостанция в Минске передавала в эфир только одно слово — «Минск» — для пилотов Люфтваффе. Чтобы те спокойненько могли бомбить что?
Не Варшаву, не Лодзь, не Познань, а Брест, Гродно, Барановичи, Новогрудок, Пинск – западнобелорусские города. […] Сталин таким образом позволил немцам убивать западных белорусов и украинцев – тех самых, которых 17 сентября он придет «освобождать»".
Новый выпуск ток-шоу «Intermarium» посвящен Второй мировой войне. Гости студии, в частности, искали ответа на вопрос, почему архивы, касающиеся Беларуси, до сих пор засекречены, хотя война началась почти 80 лет назад.
17:46 23/05/2019