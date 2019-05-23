Пожар на заводе "Горизонт"

Как сообщило МЧС, по адресу проспект Машерова, 11 произошло возгорание, по первоначальным данным — в помещении вентиляционной камеры на первом этаже. Позже стало известно, что возгорание произошло не в венткамере, а в арендуемом складском помещении, на площади 25 «квадратов».





Примерно в 14.31 спасателям по системе «Молния» поступило сообщение о пожаре в здании, то есть, сработали пожарная автоматика и система оповещения.





Из здания эвакуировали 78 человек. Пострадавших нет.





Очевидцы сообщают, что движение по улице Куйбышева из-за работы пожарной техники затруднено.









Как рассказали TUT.BY в МЧС, пожар ликвидирован, но спасатели продолжают работы по проливке конструкций и выяснению причин чрезвычайной ситуации.







