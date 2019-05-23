Российский градоначальник проводил школьников "в последний путь"

Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления на церемонии в техническом лицее перепутал традиционные формулировки пожеланий для выпускных и похорон и пообещал отправить всех школьников "в последний путь", сообщает Vostok.Today.





Выступление в целом было косноязычным и двусмысленным. Так, муниципальный чиновник заявил, что матери и отцы всех присутствующих юношей и девушек жили неправильно.





"Хочу пожелать вам, чтобы вы не допускали тех ошибок, которые совершили ваши родители, чтобы они рассказали вам, как надо пройти первые взрослые шаги, чтобы вы были достойны своих родителей, и остались в нашем прекрасном городе", предостерег юных владивостокцев Олег Гуменюк.





Но кульминацией эпической речи стало приглашение на общий выпускной общеобразовательных учреждений 28 июня на стадионе "Авангард".





"Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни", радостно заявил Олег Гуменюк.





Присутствующие нервно засмеялись. Мэр Владивостока попытался объясниться, но следующая фраза со словами "мы же всё понимаем" аудиторию не успокоила.







