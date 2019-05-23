Черногория станет для белорусов доступнее





После вступления документа в силу не нужно будет предоставлять туристический ваучер, приглашение и другие документы, которые пока требуются для «безвиза».





После Палаты представителей документ должен одобрить Совет Республики. Затем его направят на подпись Лукашенко.





Напомним, что соглашение с Черногорией было подписано почти 10 лет назад. Белорусские граждане могут въезжать в эту страну без виз на 30 дней.