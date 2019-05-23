



Начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова пояснила, что бетонный памятник сейчас действительно реставрируют.





«Этот памятник не представляет никакой архитектурной или иной ценности. Он сделан из цемента, который со временем стал разрушаться.





Было два варианта. Или покрывать памятник металлом, что очень дорого. И думаю, люди бы не поняли, если бы мы потратили деньги на это. Сегодня есть более востребованные сферы, где нужны бюджетные деньги.





Или делать формовку из цемента. После того, как работы будут завершены, мы вернем памятник, его никто не будет разрушать и уничтожать. Проведем общественное обсуждение и вместе со сморгонцами решим, в каком месте установить Ленина», — рассказала Анна Джумкова.









Что же касается площади, то она сильно изменит свой облик.





«В ноябре в Сморгони пройдут областные «Дожинки», поэтому к ним и площадь, и город в целом ожидает серьезный ремонт», — обещает Анна Джумкова.





А памятнику Ленину на обновленной площади места не нашлось.



