Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Заступничество коллег и пациентов не помогло: замглавврача медцентра МТЗ приговорили к 7,5 годам!

В четверг, 23 мая, суд Фрунзенского района Минска огласил приговор Сергею Семижону. Его признали виновным в получении взятки в 28 тысяч и приговорили к лишению свободы.

Заступничество коллег и пациентов не помогло: замглавврача медцентра МТЗ приговорили к 7,5 годам!
Выступая с последним словом, замглавврача медцентра МТЗ признался, что впервые в жизни оказался в столь тяжелой ситуации, и назвал это «бесконечным стыдом», передает TUT.BY.

Судебное заседание по очередному «делу медиков» длилось почти месяц. Сергей Семижон признал вину частично, он не отрицал взятки, но настаивал: «Единого умысла не было». Еще во время предварительного расследования замглавврача медцентра МТЗ погасил ущерб, вернув 28 тысяч долларов, которые получил в качестве взяток.

— Я хочу сказать, что глубоко раскаиваюсь в содеянном. Прошу прощения у своих коллег, семьи, добрых людей, что заставил вас страдать. Это бесконечный стыд, который впервые испытываю за свои 56 лет жизни, — говорил во время последнего слова Сергей Семижон.


Прокурор Жанна Баранова просила суд признать врача виновным и приговорить к 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Суд удалился в совещательную комнату и сегодня огласил приговор. Семижон признан виновным по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорен к 7,5 года лишения свободы.

Прочитав материал из зала суда, с редакцией связался Алексей Черепок, бывший сотрудник МТЗ. Мужчина сразу предупреждает: с Сергеем Семижоном его не связывают ни финансовые, ни дружеские отношения. Вот уже много лет он просто благодарный пациент.

— Я готов подписаться за Сергея Ефимовича. Как говорят у нас в деревне, это врач, который «делал все по толку», — рассказывает Алексей Черепок. — Долгое время у меня были приступы удушья и никто не мог помочь, пока не попал на прием к Сергею Семижону. Он быстро направил меня к аллергологу, где определили — у меня бронхиальная астма и аллергия, я смог оперативно начать лечение. И потом каждые полгода приходил на плановой осмотр к Сергею Ефимовичу. 

Я забыл, что такое ингалятор и удушье. Семижон — это врач, который всегда уважительно и хорошо относился к пациентам, при нем преобразился медицинский центр МТЗ, я же помню, каким он был в 1990-е годы. Теперь здесь есть платные услуги по доступной цене, я и маму, и тещу туда привозил на обследование. Все оперативно и на уровне.

Выступая в суде в качестве свидетелей, бывшие подчиненные Семижона рассказывали, что при нем заработная плата стала выше, центр начал закупать современное оборудование, а после его задержания сотрудники стали увольняться.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Напомним, это уже не первый приговор по «делу медиков». Бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько за получение взятки в 2 тысячи долларов приговорили к 2,5 года «домашней химии». 

По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил 7,5 года лишения свободы. Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий — 6 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок — пять лет. 

Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. А главврача Минской областной больницы Андрея Королько приговорили к 4 годам. Такой же срок получил и бывший главный врач 1-й городской клинической больницы Олег Фомин.

14:25 23/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Ранее задержанный главный анестезиолог Минздрава уже вышел на работу
СК: главного анестезиолога отпустили из-под стражи под личное поручительство
КГБ опровергает информацию о задержании известного анестезиолога Дзядько


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё