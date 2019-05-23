Кто и когда сможет разморозить семейный капитал?
Семейный капитал сильно поддержал многодетные семьи. И сейчас стали говорить о разморозке этого семейного капитала. Для кого и когда это может произойти?
Отвечает председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович:
"Действительно, такая мера, как семейный капитал и открытие депозитного счета в банке для многодетной семьи сыграла свою решающую роль в периоды 2017-2018 года. У нас только за 2018 год было открыто более 10 тысяч депозитных счетов в «Беларусбанке» многодетным семьям. За несколько месяцев этого года – уже более 450 семей воспользовались таким правом.
И в настоящее время идёт проработка, или, наверное, завершение работы по указу главы государства, действительно, о продолжении или усовершенствовании семейного капитала. Речь идёт о том, чтобы продлить действие этой программы с 2020 года на период до 2024 года.
Действительно, поднимаются вопросы о том, чтобы семья могла досрочно воспользоваться этими средствами. И мы говорим, что здесь семья сможет в нескольких случаях воспользоваться семейным капиталом.
Первое – это строительство или приобретение жилья. Остаётся, как было прежде, оказание или получение медицинских услуг. Рассматриваются вопросы по тому, чтобы направлять эти деньги на оплату обучения детей из многодетных семей. Подождём".
Источник: ctv.by
13:58 23/05/2019