Встреча знакомых закончилась поножовщиной
Трагедия произошла вечером 21 мая в одной из многоэтажек в Барановичах.
Житель Барановичей 1978 года рождения пришел в гости к мужчине 1959 года рождения. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры схватился за нож.
– Хозяин квартиры на почве конфликта нанес своему знакомому не менее одного удара колюще-режущим предметом в корпус тела. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте, – сообщил Intex-press Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области.
Подозреваемый в момент совершения был пьян. Он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.147 УК РБ за причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Известно, что мужчина уже был ранее судим, причем, по той же статье.
12:09 23/05/2019