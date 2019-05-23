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Встреча знакомых закончилась поножовщиной

Трагедия произошла вечером 21 мая в одной из многоэтажек в Барановичах.


Житель Барановичей 1978 года рождения пришел в гости к мужчине 1959 года рождения. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры схватился за нож.

– Хозяин квартиры на почве конфликта нанес своему знакомому не менее одного удара колюще-режущим предметом в корпус тела. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте, – сообщил Intex-press Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области.

Подозреваемый в момент совершения был пьян. Он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.147 УК РБ за причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Известно, что мужчина уже был ранее судим, причем, по той же статье.

12:09 23/05/2019
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