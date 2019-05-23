



Совет министров Беларуси одобрил проект очередного соглашения с Китаем. Решение закреплено постановлением №312 от 21 мая.





Соглашение касается взаимного признания документов об образовании и об ученых степенях. Министерство образование уполномочено на переговоры и подписание соглашения.





После его вступления в силу беларусские дипломы будут признаваться в Китае, а китайские — в Беларуси.