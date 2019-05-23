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С белорусским дипломом можно будет работать в Китае. Если, конечно, выучите китайский

Беларусь и Китай будут взаимно признавать документы об образовании.


Совет министров Беларуси одобрил проект очередного соглашения с Китаем. Решение закреплено постановлением №312 от 21 мая.

Соглашение касается взаимного признания документов об образовании и об ученых степенях. Министерство образование уполномочено на переговоры и подписание соглашения.

После его вступления в силу беларусские дипломы будут признаваться в Китае, а китайские — в Беларуси.

Источник: reform.by
10:23 23/05/2019
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