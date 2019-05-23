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В Браславском районе запретили купаться почти во всех озерах

Браславский райисполком своим решением № 455 от 3 мая, официально опубликованным 20 мая, запретил купание почти на всех озерах и других водоемах района.

Озеро Дривяты

В качестве мест, где весной и летом разрешено купаться, определены только два озера — Дривяты и Бережа, пишет Белсат.

Озера занимают около 10% площади Браславского района. Только знаменитая Браславская группа озер, которая пользуется популярностью у туристов, включает более 31 озера. Крупнейшие из них — Дривяты, Снуды, Струсто, Багинсое, Дрисвяты и Ричи.

Озера соединены между собой небольшими ручьями и реками, наибольшая из них — Друйка.


09:40 23/05/2019
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