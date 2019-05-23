В Браславском районе запретили купаться почти во всех озерах

Озеро Дривяты





В качестве мест, где весной и летом разрешено купаться, определены только два озера — Дривяты и Бережа, пишет Белсат.





Озера занимают около 10% площади Браславского района. Только знаменитая Браславская группа озер, которая пользуется популярностью у туристов, включает более 31 озера. Крупнейшие из них — Дривяты, Снуды, Струсто, Багинсое, Дрисвяты и Ричи.





Озера соединены между собой небольшими ручьями и реками, наибольшая из них — Друйка.



