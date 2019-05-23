Вскоре после исчезновения мужчины 24-летний сын его сожительницы уехал в одну из европейских стран на ПМЖ, после чего переехал в Россию.





Мужчину задержали в начале мая 2019 года, когда он приехал в Беларусь.





В процессе допроса подозреваемый рассказал, что в январе 2004 года между ним и сожителем матери случился конфликт. Парень избил мужчину, от чего тот погиб на месте. Для того чтобы скрыть следы, он расчленил тело, вывез его на машине в лес, сжег, а останки закопал. Подозреваемый показал следователям участок в лесном массиве, где оставил тело. Следователи обнаружили останки, они направлены на судебно-медицинские исследования.





Подозреваемый заключен под стражу.