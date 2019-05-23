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Убил, расчленил, сжёг. В Бобруйске задержали мужчину, который подозревается в убийстве 15-летней давности

В Бобруйске еще в феврале 2004 года возбудили уголовное дело по факту исчезновения местного жителя 51 года. Поскольку у пропажи человека присутствовали признаки криминального характера, генпрокуратура возбудило дело еще и по статье «убийство», пишет СК.

Вскоре после исчезновения мужчины 24-летний сын его сожительницы уехал в одну из европейских стран на ПМЖ, после чего переехал в Россию.

Мужчину задержали в начале мая 2019 года, когда он приехал в Беларусь.

В процессе допроса подозреваемый рассказал, что в январе 2004 года между ним и сожителем матери случился конфликт. Парень избил мужчину, от чего тот погиб на месте. Для того чтобы скрыть следы, он расчленил тело, вывез его на машине в лес, сжег, а останки закопал. Подозреваемый показал следователям участок в лесном массиве, где оставил тело. Следователи обнаружили останки, они направлены на судебно-медицинские исследования.

Подозреваемый заключен под стражу.
Mogilev.online
09:31 23/05/2019
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