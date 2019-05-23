NEXTA: «Текст о сотруднике ГАИ набирал дрожащими руками»

После того, как он опубликовал новость об инспекторе ГАИ, найденном застреленным в Могилевской области, его аудитория значительно увеличилась. Сейчас Nexta считается самым популярным Telegram-каналом в Беларуси: число подписчиков превысило 86 тысяч. 42.TUT.BY побеседовал с ним об источниках информации, критике и уровне доходов.

«Люди сами подписываются на мои каналы»

Светлов — не настоящая фамилия Степана: он сын бывшего комментатора Белтелерадиокомпании, а ныне спортивного обозревателя телеканала «Белсат» Александра Путило. Ранее Степан рассказывал, что «эвакуировался» из Беларуси на учебу в Польшу.





— В Беларуси я участвовал в нескольких акциях протеста. Последняя была 17 февраля 2017-го, «Марш рассерженных белорусов» — начало протестной весны в Беларуси. Акцию, к слову, я стримил в Periscope, — говорит блогер. — А свою публичную деятельность я начал еще в 2015 году — песней «Выбора нет», приуроченной к очередным президентским выборам в Беларуси. Уже тогда спецслужбы заинтересовались моей личностью — приходили в бывшую школу (Степан закончил Белорусский гуманитарный лицей им. Якуба Коласа, лишенный официального статуса учебного заведения — Прим. 42.TUT. BY), выясняли, кто я такой и откуда взялся. Хотя в своей деятельности (а я бы назвал это скорее хобби) я ничего экстраординарного никогда не видел — я ведь просто показываю то, что есть на самом деле. Выводы делают сами люди — и сами же подписываются на мои каналы, в отличие от принудительных подписок на государственные СМИ.





Канал на YouTube Степан завел в 2015 году, Telegram стал активно продвигать только прошлым летом. Вначале в нем было примерно полторы тысячи человек, перешедших из YouTube, но затем Степану удалось наладить коммуникацию с подписчиками, в канале начали появляться инсайды из МВД, и аудитория расширилась.





— Долгое время самым популярным белорусским каналом как в Twitter, так и в Telegram оставался проект коллеги «Беларусь головного мозга». Однако его автор постоянно находится в Беларуси, что априори накладывает определенные ограничения — «горячую» информацию, внутренние сливы из министерств, слишком резкую критику легко и просто пресечь банальным обыском и изъятием техники. А если эта процедура не наставит неугодного на путь истинный, то просто заводится дело.





Степан добавляет, что узнал это на себе: с тех пор, как в феврале 2018-го против него пытались возбудить уголовное дело по ст. 368 УК РБ «Оскорбление президента» за ролики на YouTube, он не ездит в Беларусь.

«Мне пишут десятки людей — от пограничников до продавцов в магазинах»

Если посмотреть на график подписчиков NEXTA в Telegram, в глаза бросается резкий рост после 16 мая: тогда в канале появилась новость про погибшего сотрудника ГАИ из Могилева. Буквально за неделю аудитория увеличилась с 49 тысяч до более чем 86 тысяч подписчиков.





— Действительно, за последние 5 дней (беседа проходила 21 мая — Прим. 42.TUT. BY) аудитория телеграм-канала выросла в два раза. Это прорыв. Безусловно, такой рост стал для меня большой неожиданностью — раньше я думал, что «предел» для белорусской тематики — 50 тысяч. Однако, как оказалось, это далеко не так, — говорит Степан. — Люди даже начали заводить аккаунты в мессенджере именно для того, чтобы читать мой канал. А многие еще и с радостью делятся информацией.





Благодаря тому, что мессенджер полностью анонимен и безопасен, ежедневно мне пишут десятки людей из разных сфер и профессий — от пограничников до продавцов в магазинах. Конечно, не все из этого можно опубликовать, не все будет интересно широкой аудитории, поэтому что-то отправляется в архив — дожидаться своего часа, что-то — в дополнительный канал, рассчитанный на менее важные новости, а с кем-то просто остается контакт — чтобы в случае надобности связаться и уточнить интересующую информацию.

«Сомнительной информации много»

Степан утверждает, что старается публиковать информацию первым.





— Если есть какая-то эксклюзивная информация по «горячей» теме — конечно, публикую. Но есть условное правило: «или ты первый, или не ты». Отдельно с документами времени работать нет — особенно когда присылают какие-нибудь решения суда на 10 страниц. Чтобы как-то помочь человеку, стараюсь хотя бы передавать информацию коллегам из «Белсата» — некоторые темы они прорабатывают, выезжают на место событий. Но, опять же, многие люди боятся говорить открыто.





Подписчики, присылающие информацию, в основном используют вымышленные ники. Но, по утверждению автора канала, понять, кто по ту сторону экрана, не так уж и сложно.





— Пара уточняющих вопросов — и ты уже понимаешь, с кем общаешься. Всегда прошу по возможности присылать фото, видео, аудио или хотя бы контакт человека, который может подтвердить тот или иной факт.





Я стараюсь тщательно проверять любую информацию перед публикацией — чтобы было как минимум два не связанных между собой источника, а также косвенные подтверждения правдивости. Сомнительной информации много. Недавно, например, была информация, что в Дрогичине возле райпо якобы повесился 19-летний парень. Однако подтверждения не нашлось, хоть, может, и было там что-то. Что касается «вбросов для дискредитации кого-то», то не без этого. Так, недавно была информация про начальника штаба — что он использовал солдат в качестве рабов для собственного бизнеса. Не исключено, что информацию прислали не просто так — в июле он должен был стать комбатом. Теперь комбатом станет кто-то другой. Нужен баланс и ощущение грани. Они формируют интуицию, которая в определенный момент подсказывает тебе, какие у кого реальные намерения.

«Текст о сотруднике ГАИ набирал дрожащими руками»

— Информацию о происшествии с участием сотрудника ГАИ я получил от источника, который до этого присылал мне внутренние милицейские сводки, — рассказывает блогер. — То есть, с одной стороны, доверие к источнику было, но, с другой, перечитав еще раз это сообщение, я просто не мог поверить, что такое возможно в Беларуси сейчас. Поэтому сначала даже попросил сотрудника выслать фото своего удостоверения для верификации… Потом, когда начали приходить косвенные подтверждения в виде фотографий усиленных патрулей на улицах, текст последующих публикаций я уже набирал дрожащими руками. Многие сотрудники писали, что, если бы не мои посты в Telegram, правду о произошедшем узнали бы в лучшем случае на следующие сутки. К слову, многие из сотрудников в тот вечер боялись выходить на службу в одиночку.





Примерно тогда Степан опубликовал фото погибшего сотрудника ГАИ, за что его критиковали в соцсетях.





— Я даже отдельный пост посвятил объяснению по этому поводу, — говорит блогер. — Если кратко — информацию и факты, какими бы они ни были неприятными и кровавыми, нужно публиковать. Да, не для всех это приемлемо. Но если это скрыть, зло не исчезнет, с ним нужно бороться по-другому. В эпоху интернета изменились подходы — старые правила и «нормы» уже не работают. Люди сами выбирают, какую информацию они хотят видеть. Правду, какой бы она ни была, или котиков; информацию о том, что нас ждет завтра, или очередной сериал. Я не СМИ и даже не журналист, поэтому многие «нормы», к которым апеллируют некоторые особо рьяные подписчики, на меня не распространяются, хотя и мнение таких людей я уважаю, несмотря на то, что не поддерживаю. Я — простой белорус, которому долею судьбы посчастливилось стать посредником между правдой и обществом. Да, не нужно забывать и о том аспекте, что некоторая информация может навредить людям или, например, тому же следствию. Но тут все просто — как только я понимаю, что грань уже где-то рядом, то сразу же делаю паузу.

«Из Америки неравнодушный белорус присылает по 100 долларов»

По словам Степана, ему поступает много рекламных предложений, но для него это пока «не в приоритете»: у него есть стипендия, а по выходным он подрабатывает на «Белсате».





— Рекламными постами думаю, займусь чуть позже — для начала нужно дописать диплом в университете, времени вообще нет. Но вся реклама (а ее будет очень мало) будет честной, открытой и подотчетной. А основная часть вырученных денег пойдет в первую очередь на развитие и продвижение проекта в целом — в YouTube, Telegram и других соцсетях. Но, сразу оговорюсь, покупать какую-либо «инсайдерскую» информацию я не планирую. Один раз предложили такое, так я немного разозлился даже. Все должно быть честно и, как говорится, «от души».





Сейчас в планах блогера — развитие Instagram и ВКонтакте, при этом упор будет делаться на молодежь. Но здесь опять-таки возникает вопрос финансирования.





— Каких-либо грантов, понятное дело, у меня нет. А опыт привлечения людей, готовых работать «за идею», у меня уже был, и закончился он буквально через пару недель. Когда будет стабильный доход от рекламы и спонсоров, можно будет доверить кому-то заняться развитием этого всего.





«Партнерка» от YouTube приносит Степану в среднем около 350 долларов в месяц. При этом контент, который содержит «сцены жестокости», например, рубрика «Удар под дых», не монетизируется.





— Некоторые люди донатят, однако в сумме выходит не более 50 долларов в месяц. Из Америки неравнодушный белорус каждый месяц присылает по 100 долларов и благодарит за работу. А я благодарю его за поддержу. Вообще, очень люблю своих подписчиков. Никогда не рассматривал их в качестве потенциальных потребителей сотен тонн низкопробной рекламы, вижу в них людей, которые хотят знать правду и делать свою страну лучше.

«Теории заговора»

В некоторых телеграм-каналах NEXTA называют «русофобским», «польским», проектом силовиков. Но Степан не видит в этом ничего удивительного.





— Было вполне ожидаемо, что после такого внезапного роста начнут появляться подобные посты от сомнительных авторов, различные теории заговора и аналитика диванных экспертов, не имеющая абсолютно ничего общего с реальностью (вся информация легко проверяется). Но тут ничего не поделаешь — всегда будут люди, которые верят в НЛО, белое называют черным, а меня представляют исключительно сидящим на троне в шикарном офисе в самом центре Варшавы. А рядом — целая редакция, получающая, к тому же, огромный денежный грант то ли от польской разведки, то ли от НАТО, то ли от ЦРУ США. Но суровая правда в том, что я работаю совершенно один и бесплатно.



